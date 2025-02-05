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Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız, kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi: haberi

- "Son 10 yılda 4 bin 194 riskli binanın 4 bin 43'ünü yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Dönüşümü sağlamak için bakanlık ve vatandaşımızla el ele verip irade ortaya koyuyoruz" - "İstanbul'da ekonomik ömrünü tamamlamış yapı stoku bir hayli fazla. Bu işin üçlü sacayağı var; devletimiz, belediyemiz ve vatandaşımız"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız, kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi: haberi

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, ilçede son 10 yılda 4 bin 194 riskli binanın 4 bin 43'ünü yenilediklerini bildirdi.

İlçede, “Yüzyılın Kentsel Dönüşümü Bağcılar'da Başlıyor” sloganıyla hazırlanan plan doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız, Fatih Mahallesi'ndeki Demircan Sitesi ve çevresinde kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, sitedeki 21 konut ve çevresindeki 44 yapıyla beraber toplam 65 binanın yıkıldığını belirterek, çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

Fatih'in de aralarında olduğu 22 mahallede, 1980-1990 arasında inşa edilen binalardan oluşan yoğun yapı stoku bulunduğunu aktaran Yıldız, “Burada 587 bağımsız bölüm vardı. Bağcılar'ımızdaki en büyük sitelerden biri ve yaklaşık 40 yıllık binalardan oluşuyordu. Ekonomik ömrünü tamamlamış binalardı. Depreme hazır hale getirebileceğimiz sitelerin başında geliyordu. Yıkımın ardından TOKİ aracılığıyla binaların yenilenmesine başlayacağız.” dedi.

Kentsel dönüşüm kapsamında ilçede birçok projeye imza attıklarını anlatan Yıldız, “Son 10 yılda 4 bin 194 riskli binanın 4 bin 43'ünü yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Dönüşümü sağlamak için bakanlık ve vatandaşımızla el ele verip irade ortaya koyuyoruz.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Yıldız, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısının hala yüreklerinde tazeliğini koruduğunu kaydetti.

– “Herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli”

Kentte olası büyük depreme karşı binaların hızla yenilenmesi gerektiğine dikkati çeken Yıldız, “İstanbul'da ekonomik ömrünü tamamlamış yapı stoku bir hayli fazla. Bu işin üçlü sacayağı var; devletimiz, belediyemiz ve vatandaşımız. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirdiği zaman bu işi daha hızlı şekilde sonuca vardırabiliriz. Böylece ülkemiz ve coğrafyamız böyle felaketleri yaşamak zorunda kalmaz.” ifadelerini kullandı.

Yıldız, açıklamasının ardından vatandaşların sorularını da cevapladı.

Dönüşüm
Yıldız

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