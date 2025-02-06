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Kocaeli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı haberi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi
Sakarya’da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
Edirne’deki Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali “Gala Gecesi” gösterileriyle sona erdi haberi
Silivri’de deniz suyu çekildi haberi
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli’de konuştu: haberi
Sakarya’da elektrik panosuna giren kargalar yangına neden oldu haberi
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Bağcılar’da “6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı” düzenlendi haberi

İSTANBUL (A) - Adıyamanlılar Vakfınca, "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'ndaki "6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Progra...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bağcılar’da “6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı” düzenlendi haberi

İSTANBUL (A) – Adıyamanlılar Vakfınca, “asrın felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'ndaki “6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı”nda, depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, depremin ardından sabah saatlerinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde ilk yaptıkları şeyin görev taksimi olduğunu söyledi.

İstanbul'da toplanan yardımların bölgeye dağıtılmasında hemşehrileri ve kaymakamlarla çalışma imkanı bulduklarını belirten Atlı, şöyle devam etti:

“İstanbul'da belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımız sanki yakınları enkaz altındaymış gibi canla başla çalıştılar. İstanbul'dan her gün yüzlerce tır çıkardık. Türkiye ve özelinde İstanbul, çok büyük bir başarıyla bu işin üstesinden geldi. Deprem bölgesinde çadırların, kısa süre sonra da konteynerlerin kurulması çok kolay bir şey değildi. Depremden bir sene sonra hak sahipleri konutlarını alıyor. Bu, hem devletimizin hem de milletimizin gücünü gösteriyor.”

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da 6 Şubat depremleri sonrasında devlet ve millet olmanın ne demek olduğunun tüm dünyaya gösterildiğini söyledi.

Bir daha böyle bir afetin yaşanmamasını temenni eden Göksu, “Geçmiş teknolojilerle yapılan binanızın ömrü 20 yıl, bugünkü teknolojiyle yapılan binaların ömrü 100 yıldır. Devlet büyük imkanlar sunuyor. Bu imkanlar çerçevesinde 3'üne 5'ine bakmamak, '5 çocuk var, 5 daire lazım' dememek lazım. Bırak 5 çocuğa 5 daireyi. Çocuğa tabut bırakacağına 3-4 konut bırak. Çünkü vurduğunda götürüyor. Bunun için tedbirimizi almamız lazım.” diye konuştu.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da 6 Şubat depremleri olduğunda sözün de hayatın da durduğunu söyledi.

Türkiye'nin 11 vilayette asrın felaketiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Dursun, bu felaketi çok hızlı şekilde ortadan kaldırmak için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlar, ilgili milletvekilleri, belediye başkanları ve bürokratların hızlıca deprem bölgesine koştuğunu anlattı.

Dursun, bu yıl başta Adıyaman olmak üzere deprem bölgesinde hak sahiplerine son konutların teslim edildiğinin görüleceğini belirterek, “Güçlü bir devletin, güçlü bir liderliğin ne demek olduğunu gördük.” dedi.

Programa, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Göksu ve Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin de katıldı.

Belediye Başkan
Deprem
İstanbul

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