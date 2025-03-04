Bağcılar’da silahla vurulan kişi ağır yaralandı haberi

Bağcılar'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi'nde bir berberde Mehmet K'ye 2 kişi silahla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mehmet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Saldırının Mehmet K'nin husumetlileri tarafından düzenlendiği, Mehmet K'ye yaklaşık 1 hafta önce de aynı dükkanda ateş açıldığı öğrenildi.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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