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Güngören’de boş arsada oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu haberi
Sakarya’da trafik kazasında evli çift öldü, bebekleri yaralandı haberi
Eceabat’ta şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu haberi
Çanakkale’de 12 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi haberi
İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakim karşısına çıktı haberi
İstanbul’da halıya sarılarak denize atılan kadın cinayetine ilişkin davada ara karar haberi
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Bağcılar’da silahla vurulan kişi ağır yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi'nde bir berberde Mehmet K'ye 2 kişi silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bağcılar’da silahla vurulan kişi ağır yaralandı haberi

Bağcılar'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi'nde bir berberde Mehmet K'ye 2 kişi silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mehmet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Saldırının Mehmet K'nin husumetlileri tarafından düzenlendiği, Mehmet K'ye yaklaşık 1 hafta önce de aynı dükkanda ateş açıldığı öğrenildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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