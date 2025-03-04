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Bağcılar’da silahla vurulan kişi ağır yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi'nde bir berberde Mehmet K'ye 2 kişi silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi...