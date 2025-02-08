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Küçükçekmece’de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
GÜNCELLEME – Sarıyer’de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Bahçelievler’de 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı haberi
Sarıyer’de balıkçı teknesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Edirne’de vatandaşlar sigaranın zararları ve kanser konusunda bilgilendirdi haberi
Edirne’de 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada haberi
Beşiktaş’ta istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında haberi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kartal AİHL Meclis Simülasyonu programında konuştu: haberi
Dicle Elektrik’ten “bir mahallenin elektriksiz bırakıldığı” iddiasına ilişkin açıklama: haberi
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Bahçelievler’de 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de 15 yaşındaki çocuğu öldürdükleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, dün saat 21.30'da polis merkezine giden Sıla Y'nin (18) cinayet ihbarında bulunması üzerine polis ekipleri, Zafer Maha...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bahçelievler’de 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı haberi

Bahçelievler'de 15 yaşındaki çocuğu öldürdükleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün saat 21.30'da polis merkezine giden Sıla Y'nin (18) cinayet ihbarında bulunması üzerine polis ekipleri, Zafer Mahallesi Eflatun Sokak'taki 5 katlı binanın bodrumundaki daireye gitti.

Kapının tel kısmından içeride hareketsiz yatan bir kişiyi gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Dairenin kapısı koçbaşı ile kırıldıktan sonra içeri giren ekipler, baş ucunda boş mermi kovanı bulunan Ahmet Mohamad'ın (15) silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, olay ile ilgisi olduğu belirlenen Suriye uyruklu Semir Alo, aynı mahalledeki başka bir evde yakalandı.

Alo'nun “ruhsatsız silah bulundurmak”, “kapkaç” ve “motosiklet hırsızlığı” suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Cinayeti işlediği öne sürülen Suriye uyruklu Zekeriya Mohamad ise Ankara'da yakalandı. Mohamad'ın da “kasten yaralama” suçundan 3 kaydı bulunduğu belirlendi.

Mohamad'ın olayından sonra sakladığı tabanca, ifadesi üzerine cinayetin işlendiği mahallede bulunan bir binanın yanındaki bahçede bulundu.

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