Bahçelievler’de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında haberi

Bahçelievler'de 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şirinevler Mahallesi'nde oto lastik tamiri yapan iş yerinin önünde oturan V. Ç, husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Açılan ateş sonucu, V. Ç. ile iş yerinin içinde bulunan M. E. ve N. A. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelinin iş yerinin önüne gelerek ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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