Bakan Kacır, Entertech İstanbul Teknokent’in yeni binasının temel atma merasiminde konuştu:

İSTANBUL (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Pandemi öncesinde milyar dolar pahası aşan teknoloji teşebbüsümüz bulunmazken, bugün 6'sına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak destek verdiğimiz 7 unicornumuz, bizim tabirimizle 7 Turcorn'umuz var. Ülkemizde teknoloji girişimciliğinin olgunlaşma sürecine ulaşmış olması gurur verici bir gelişme.” dedi.

Kacır, Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binasının temel atma merasiminde yaptığı konuşmada, dünyanın, tarihinin en esaslı teknoloji ihtilallerinden birinin eşiğinde durduğunu, yapay zeka, objelerin interneti, büyük bilgi ve bulut bilişim üzere yenilikçi teknolojilerin, toplumsal ömürden iş süreçlerine, eğitimden sıhhate, güvenlikten sürdürülebilirliğe kadar hayatın her alanında derin tesirler bıraktığını lisana getirdi.

İnovasyona ve AR-GE çalışmalarına yapılan yatırımların, sürdürülebilir kalkınmanın ve memleketler arası rekabet gücünün vazgeçilmez yapı taşını oluşturduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

“Geldiğimiz noktada, dünyanın en başarılı şirketlerinin piyasa kıymetlerini belirleyen temel öge, sahip oldukları fiziki varlıklar değil, inovasyon, teknoloji ve bilgiye dayalı kıymet yaratma yetenekleridir. Türkiye olarak bizler, bu yeni tertibi, rekabet gücümüzü artırmak ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonumuz doğrultusunda 'Tam Bağımsız Türkiye' mefkuresini gerçeğe dönüştürmek için bir fırsat olarak görüyoruz.

Atılımlarımızı ve kazanımlarımızı dünyaya ayak uydurarak rekabet etme uğraşıyla sınırlamıyor, özgün ulusal projeler ve öncü fikirlerle geleceği şekillendirme kabiliyetiyle gerçekleştiriyoruz. Ülkemizi teknoloji geliştirme ve üretmede hak ettiği noktaya taşımak için paradigma değişimlerini fırsat penceresi gören, yenilikleri önceleyen yaklaşımla ülkemizi insansız hava aracı üretiminde dünya liderliğine taşıdık. Yerli ve ulusal arabamız Togg'u elektrikli, irtibatlı ve akıllı araç olarak milletimizle buluşturduk.”

– “Teknoloji girişimciliğini her daim ajandamızın birinci sıralarında tutuyoruz”

Bakan Kacır, paradigma değişimlerinin sırf savunma endüstrisinde ve mobilitede değil, teknolojinin tüm alanlarında teşebbüsçüler için yeni fırsatlar sunduğuna vurgu yaparak, “Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nda tepeye taşıyacak temelli dönüşümün itici gücü teknoloji girişimciliğini bu anlayışla her daim ajandamızın birinci sıralarında tutuyoruz.” diye konuştu.

Fonların fonu ve eş finansman düzenekleriyle kamu kaynaklarının teşebbüsçüler için çarpan tesiri oluşturmasını sağladıklarından bahseden Kacır, TÜBİTAK Ferdî Genç Teşebbüs Programı (BiGG) ile gençlerin teknoloji ve inovasyon odaklı iş fikirlerini katma bedelli teşebbüslere dönüştürmelerini desteklediklerini anlattı.

Kacır, TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen Teşebbüs Yarışları ile de gençlerin hayallerini ve projelerini, teşebbüslere ve yenilikçi eserlere dönüştürmelerini amaçladıklarını lisana getirerek, şunları söyledi:

“Başka ülkelerin teşebbüs ekosistemlerinin dinamikleriyle kıyaslandığında daha fazla fırsat eşitliği sunan, binlerce genç girişimcinin hayallerini projelere, projelerini teşebbüslere dönüştürmesini sağlayan ülkemize mahsus 'garaj modeli' budur. Kurduğumuz bu model sayesinde teknoloji girişimciliği Türkiye'de altın çağını yaşıyor. Pandemi öncesinde milyar dolar kıymeti aşan teknoloji teşebbüsümüz bulunmazken, bugün 6'sına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak destek verdiğimiz 7 unicornumuz, bizim tabirimizle 7 Turcorn'umuz var. Ülkemizde teknoloji girişimciliğinin olgunlaşma sürecine ulaşmış olması gurur verici bir gelişme.

Ancak elde ettiğimiz muvaffakiyetleri, geleceğin sadece bir fragmanı olarak görüyoruz. Maksadımız 2030'a dek Türkiye'den 100 bin teknoloji teşebbüsünün doğması ve ortalarından 100'ünün milyar dolar değerlemeyi aşması. Bu doğrultuda, teknoloji teşebbüslerimizin memleketler arası alanda uzunluk göstermesi için ihtiyaç duydukları tüm takviyeleri kapsayıcı bir biçimde sağlayan 'Turcorn 100 Programı'nı uygulamaya aldık.”

– “Gayemiz, Türkiye'yi teknoloji üretme ve geliştirme alanlarında devler ligine taşımak”

Bakan Kacır, konuşmasında teşebbüs ve girişimcilere verilen dayanaklar hakkında bilgi vererek, “Attığımız tüm bu adımlarda gayemiz, Türkiye'yi teknoloji üretme ve geliştirme alanlarında devler ligine taşımaktır.” sözünü kullandı.

Teknoloji girişimciliğinde muvaffakiyet öyküleri oluşturmanın, uzun soluklu bir süreç olduğuna işaret eden Kacır, bunun, çok katmanlı, altyapısı güçlü, kalıcı bir ekosistem inşa edilmesi gerektiren kritik bir alan olduğunu aktardı.

Kacır, “Biz de bu süreci ehil ellerle layıkıyla gerçekleştirmek ismine, özel bölümümüzün imkanlarını ve dinamizmini, üniversitelerimizin akademik bilgi birikimini, girişimcilik ekosistemimizin büyümesi için harekete geçirmeye imkan tanıyacak kıymetli adımları 22 yılda kararlılıkla inşa ettik. Sayıları 1600'ü aşan AR-GE ve tasarım merkezleriyle özel dalın kendi bünyesinde nitelikli AR-GE projelerini gerçekleştirmesi için uygun iklimi oluşturduk.” değerlendirmesinde bulundu.

– “105 teknoparkta 11 binden fazla teknoloji teşebbüsü yer alıyor”

AR-GE ve inovasyon ekosisteminin kalbinde, akademi ve sanayi ortasında köprü görevi görerek bilginin ticarileşmesini ve yenilikçi fikirlerin eser ve hizmetlere dönüşmesini sağlayan teşebbüsçü fabrikası teknoparkların yer aldığına dikkati çeken Kacır, konuşmasına şöyle devam etti:

“Son 22 yılda sayılarını 2'den 105'e çıkardığımız teknoparklarımızda bugün 11 binden fazla teknoloji teşebbüsümüz yer alıyor. 101 binden fazla AR-GE çalışanının çalıştığı teknoparklarımızda teşebbüslerimiz, 63 bini aşkın AR-GE projesini muvaffakiyetle tamamladı. 16 bin 500 proje için de çalışmalarına devam ediyorlar. Nitelikli insan kaynağımızın, teknoparklarımızda hayata geçirdiği ve ülkemizin geleceğine paha katacak projelerin önünü açmak için mevzuatımızı da güncelliyoruz.

AR-GE teşviklerimizden yüksek seviyede istifade eden AR-GE merkezleriyle teknopark firmalarımızın yararlandığı takviyeleri teşebbüs sermayesi yatırımlarına yönlendirdik. Yaptığımız düzenleme çerçevesinde teknoloji teşebbüslerine 3,5 milyar lirası geçtiğimiz yıl olmak üzere toplam 7 milyar lira finansman sağladık. Kuluçka merkezlerinin teknopark sonlarının dışında da kurulmasına imkan sağlayarak, teşebbüslerimizin pazara ve nitelikli insan kaynağına erişimini kolaylaştırdık.”

Bakan Kacır, girişimcilik ruhunun önünü açmaya, onların muvaffakiyete giden yolda en büyük destekçisi olmaya ve tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini lisana getirdi.

Girişimcilere, fikirlerini somutlaştıracak verimli ve kuvvetli tabanı sunmayı sürdüreceklerini belirten Kacır, kelamlarını şöyle tamamladı:

“Potansiyelini harekete geçirmeyi bekleyen tüm girişimcilerimize fırsat ve imkanların kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Bugün de İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa iştirakinde akademik bilgi birikimi ve tecrübesinin teknoloji girişimciliğiyle buluştuğu Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binasının temel atma merasimi vesilesiyle bir ortadayız. Entertech İstanbul Teknokent, son yıllarda geliştirdiği proje ve programlarla girişimcilikte Avrupa'nın parlayan yıldızı olan İstanbul'un ekosistem pahasını artıracak kıymetli çalışmalara imza attı. Yürüttüğü hızlandırıcı ve kuluçka programlarıyla hayata geçirdiği teşebbüs sermayesiyle, girişimcilerimize yalnızca fiziki imkanlar sunmakla kalmayıp tıpkı vakitte yenilikçi projelerin filizlenip büyümesi için bir çekim merkezi haline geldi.

Entertech İstanbul Teknokent'in teknoloji girişimciliğinde yeni muvaffakiyet kıssaları çıkarmak ismine ekosistemi besleyici bir rol üstlenmesini takdirle takip ediyoruz. Toplam 12 bin metrekare kapalı alana sahip Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binasını da Entertech'in son periyottaki başarılı atılımlarının kıymetli bir halkası olarak görüyoruz. Çağdaş altyapısı ve yenilikçi imkanlarıyla özgün teşebbüslerin doğması ve ölçeklenmesi ismine fiziki gereksinimlere yanıt verecek bu tesisi, inşallah bu yıl sonuna kadar tamamlayarak teknoloji ekosistemimizin hizmetine sunacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, ülkemizi teknoloji girişimciliğinde devler ligine taşımak üzerine atılan her adımın destekçisi olmayı sürdüreceğiz.”

Bakan Kacır'ın konuşmasının akabinde temel atma merasimi gerçekleştirildi. Akabinde Bakan Kacır, işçilerle aile fotoğrafı çektirdi.