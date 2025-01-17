Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Akın, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

BALIKESİR (AA) – Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Başsavcı Akın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

“Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Özgür ülkede ilk namaz”, “Haber”de Ali Jadallah'ın “O bakış” fotoğraflarını tercih eden Akın, “Doğal Yaşam ve Çevre”de Osmancan Gürdoğan'ın “Son kale düştü” karesine oy verdi.

“Günlük Hayat”ta Bestami Bodruk'un “Kar eğlencesi” fotoğrafını seçen Akın, “Spor”da ise tercihini Samır Jordamovıc'in “Gece atlayışı” karesinden yana kullandı.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Akın, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.