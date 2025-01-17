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ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Erenoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Akın, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Balıkesir Valisi Ustaoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
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Balıkesir Valisi Ustaoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir Valisi Ustaoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

BALIKESİR (AA) – Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Vali Ustaoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

“Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Ölümcül kanıt”, “Haber” kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın “Mavi vatan savunması” fotoğraflarını tercih eden Ustaoğlu, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde ise Adsız Günebakan'ın “Armut Piş” karesine oy verdi.

Ustaoğlu, “Günlük Hayat” kategorisinde İsa Terli'nin “7 tepe, 5 minare, 1 kule” fotoğrafını seçerek, “Spor” kategorisinde ise tercihini Ahmet İzgi'nin “Azimle gelen” başlıklı karesinden yana kullandı.

Vali Ustaoğlu, AA'nın “Yılın Kareleri” oylamasının geleneksel hale geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Seçkide yer alan fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu aktaran Ustaoğlu, hepsinin ayrı bir mesaj içerdiğini ifade etti.

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