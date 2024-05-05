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Balıkesir’de 2 Şüpheli Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheliler Gözaltına Alındı

Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı. İşte, detaylar...

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Balıkesir’in Erdek ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı. Zeytinli Mahallesi’nde 2 şüphelinin uyuşturucu madde üretip sattığı ihbarı üzerine Erdek Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

İ.B. ve A.T’nin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 kilo 675 gram sentetik uyuşturucu, bardaklara ekilmiş 18 kök Hint keneviri, hassas tartı, el tartısı, kamera, esrar kurutma cihazı, 10 mor ışık ampulü, ısı ölçer, 2 mikroskop ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Asayiş
Balıkesir
Uyuşturucu Operasyonu

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