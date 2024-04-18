Balıkesir’de 29 Düzensiz Göçmen ve 2 Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında istihbari çalışmalar sonucu Ayvalık’ta operasyon düzenledi.
Bir otomobile el konulan operasyonda yakalanan Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bu kişilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkışlarına aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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