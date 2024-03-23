HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel »

Balıkesir’de 38 Düzensiz Göçmen İle Bir Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 38 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi yakalandı.

Yayınlanma:
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Sürücüyü göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alan ekipler, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen hakkında işlem başlattı.

Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait bir şarjör, 8 adet dolu fişek, suç geliri olduğu değerlendirilen 37 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi.

İLGİLİ HABER Kocaeli’de Belediye Otobüsüyle Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 38 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, kamyonete de el konulduğu öğrenildi.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Balıkesir
Düzensiz Göçmen

İlgili Haberler

Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı

Erzurum’da Etkili Olan Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Balıkesir’de Asayiş Uygulamasında Aranan 7 Kişi Yakalandı

Sakarya’da Beşinci Kattan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Kar Nedeniyle 11 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

Kırklareli’nde Down Sendromlu Öğrencilerden “Bayrak” Sergisi

Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali’nde “Kültür Sanatta Yapay Zeka” Paneli

İBB Başkan Adayı Kurum İstanbulluları Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ne Davet Etti

Bilecik’te 2 Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

7 Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Gönüllüler, Ramazan Davulunu İhtiyaç Sahibi Ailelerin Çocukları İçin Çalıyor

TV+ Oscar Ödüllü Yapımları Sunacak