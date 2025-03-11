Balıkesir’de “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında lavanta fidesi dikimi gerçekleştirildi haberi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında 30 hektarlık alanda lavanta fidesi dikimi gerçekleştirildi.

Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Edremit Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Kazdağları eteklerinde Hanlar mevkii orman fidan dikim sahasındaki etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

“Ailenin temeli kadın. Yuvayı yapan dişi kuştur. Kadınımızın güçlenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, il müdürlüğümüz, burada bizler, vakıflarımız var gücümüzle çalışıyoruz. Bunların en güzel örneklerinden biri de Sosyal Dayanışma Merkezi. Burada 2 yıldır çok güzel işler çıkıyor. Buraya emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum ben.”

Odabaş, 30 hektarlık alanın lavanta bahçesine çevrilmesinde kadınların da büyük katkısı olduğuna değinerek, dikim yapılan alanın yıllar sonra Türkiye'nin en gözde lavanta bahçelerinden birisi olacağını söyledi.

Etkinliğe, Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçgün, Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bayram Karayel, Edremit Orman İşletme Şefi Fatih Şahin ile diğer ilgililer katıldı.