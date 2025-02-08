SON DAKİKA
Edirne’deki sınır kapıları geçen ayı hareketli geçirdi haberi
Sarıyer’de plastik ham madde yüklü tır yangında kullanılamaz hale geldi haberi
Balıkesir’de aranan 7 şüpheli yakalandı haberi
Dijital çağa inat plakçılık ve kasetçiliği 53 yıldır sürdürüyor haberi
Köylerini ziyaret edenleri el birliğiyle hazırladıkları sofrada ağırlıyorlar haberi
Balıkesir’de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü haberi
Tekirdağ’da 2 yılda 40 özel çocuk yüzmeyi öğrendi haberi
Futbol sevdalısı emektar köfteci, işi bıraktı “hakemliği” bırakamadı haberi
Hava kalitesinin düşük olduğu günlerde “dışarı çıkmayın ya da maskeyle çıkın” tavsiyesi haberi
“Tulumcu Filiz” 17 yıldır Karadeniz ezgilerini dinleyenleriyle buluşturuyor haberi
Edirne’deki sınır kapıları geçen ayı hareketli geçirdi haberi
Sarıyer’de plastik ham madde yüklü tır yangında kullanılamaz hale geldi haberi
Balıkesir’de aranan 7 şüpheli yakalandı haberi
Dijital çağa inat plakçılık ve kasetçiliği 53 yıldır sürdürüyor haberi
Köylerini ziyaret edenleri el birliğiyle hazırladıkları sofrada ağırlıyorlar haberi
Balıkesir’de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü haberi
Tekirdağ’da 2 yılda 40 özel çocuk yüzmeyi öğrendi haberi
Futbol sevdalısı emektar köfteci, işi bıraktı “hakemliği” bırakamadı haberi
Hava kalitesinin düşük olduğu günlerde “dışarı çıkmayın ya da maskeyle çıkın” tavsiyesi haberi
“Tulumcu Filiz” 17 yıldır Karadeniz ezgilerini dinleyenleriyle buluşturuyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Balıkesir’de aranan 7 şüpheli yakalandı haberi

Balıkesir’de aranan 7 şüpheli yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.Mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla ilçe genelinde şahıslar, metruk binalar, yol uygulamaları, eğlence ve umuma açık diğer iş...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de aranan 7 şüpheli yakalandı haberi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla ilçe genelinde şahıslar, metruk binalar, yol uygulamaları, eğlence ve umuma açık diğer iş yerleri, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden huzur ve güven uygulaması yapıldı.

212 personel ile 13 bölgede eş zamanlı sabit yol uygulaması, 19 metruk bina denetimi, 27 umuma açık iş yerinde gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 512 kişinin yapılan “genel bilgi toplama” sorgusunda aralarında çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

Uygulamada 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 84 fişek, kuru sıkı tabanca ve 11 fişek, 7 gram uyuşturucu madde ile 29 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 616 aracın denetlendiği uygulamada, 84 araç sürücüsüne cezası uygulanırken, 2 sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan adli işlem yapıldı. 16 araç ise trafikten men edildi.

İlgili Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi
Yerel
8 Şubat 2025, 10:34

Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi

Tekirdağ’da gençlik çalışmaları istişare toplantısı yapıldı haberi
Yerel
8 Şubat 2025, 10:34

Tekirdağ’da gençlik çalışmaları istişare toplantısı yapıldı haberi

Balıkesir’de işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı haberi
Yerel
8 Şubat 2025, 10:24

Balıkesir’de işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı haberi

Edirne’de Tunca Nehri’nin kenarı düzenleniyor haberi
Yerel
8 Şubat 2025, 10:24

Edirne’de Tunca Nehri’nin kenarı düzenleniyor haberi

TRT 1’in yeni dizisi “Bir Zamanlar İstanbul” seyircilerle buluştu haberi
Yerel
8 Şubat 2025, 10:15

TRT 1’in yeni dizisi “Bir Zamanlar İstanbul” seyircilerle buluştu haberi

Kocaeli’de boya deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
8 Şubat 2025, 04:05

Kocaeli’de boya deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi

Kırklareli’nde “9/8’lik Türküler Konseri” düzenlendi haberi Kırklareli’nde “9/8’lik Türküler Konseri” düzenlendi haberi Kocaeli’de kar nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı haberi Kocaeli’de kar nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı haberi