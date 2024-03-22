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Balıkesir’de Asayiş Uygulamasında Aranan 7 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünce 96 ekipte 413 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda 2 bin 107 kişinin bilgileri sorgulandı, 385 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yer kontrol edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı uygulamalarda, 7 adet sentetik ecza maddesi, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Trafik denetimlerinde ise 23 araç sürücüsüne 106 bin 185 lira idari para cezası kesildi, 3 araç trafikten menedildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Asayiş Uygulaması
Balıkesir

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