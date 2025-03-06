Balıkesir’de asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı haberi

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünü 91 ekip ve 326 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yaptı.

Uygulamalar sırasında 2 bin 505 kişi sorgulanırken, 263 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 67 sentetik ecza maddesi, ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 77 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 13 araç trafikten men edildi.