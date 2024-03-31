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Balıkesir’de Baygın Bulunan Tilki Korumaya Alındı

Balıkesir'de baygın halde bulunan tilki, Kazdağları Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

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Balıkesir’de hayvansever Ferhan Çolakoğlu tarafından bitkin halde bulunan genç tilki, ilçedeki bir veteriner kliniğine getirildi.

Veteriner Hekim Hüseyin Kırlangıç tarafından yapılan ilk kontrolde, tilkinin baygın ve şokta olduğu belirlendi.

Kazdağları Milli Parklar Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol ile Kırlangıç, yaptıkları muayenede hayvanın herhangi bir kırığının olmadığını tespit etti.

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Balıkesir'de baygın halde bulunan tilki, Kazdağları Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Tilki, tedavisine başlanmasının ardından Kazdağları Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim edilerek koruma altına alındı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Balıkesir

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