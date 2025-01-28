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Bilecik’te kadın yöneticiler “rahim ağzı kanseri farkındalığı” için kamera karşısına geçti haberi
Türk Telekom’dan “Girişimcilik İçin Harekete Geç” programına destek haberi
Sancaktepe’de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü haberi
Sakarya’da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü haberi
Yalova’nın acil sağlık personeli ikizleri hayat kurtarıyor haberi
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Balıkesir’de çıkan yangında bir kişi öldü haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de çıkan yangında bir kişi öldü haberi

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.

17 Eylül Mahallesi Çiftçiler Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına 2 araç ve 6 personelle müdahale etti.

Yangında, aynı apartmanda ikamet eden ve dumandan etkilendiği belirlenen 58 yaşındaki Cengiz Arı, sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Arı, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bu arada yangına müdahale eden itfaiye eri Hüsnü Bozdağ da 3. kattan düşerek yaralandı. Bozdağ, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.

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