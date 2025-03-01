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Balıkesir’de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü haberi
Şeyh Galib’in başyapıtı “Hüsn ü Aşk”, çizgi romana uyarlandı haberi
Balıkesir’de firari hükümlü yakalandı haberi
Kırklareli’nde gıda işletmeleri denetlendi haberi
Selimiye Camisi ramazanı sınırlı sayıda ziyaretçiyle karşıladı haberi
Kırklareli’nde dilencilere yönelik denetim yapıldı haberi
Grup Dergah, ramazana özel “Can Muhammed (S.A.V)” ilahisini seslendirdi haberi
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Balıkesir’de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çocuklar soğuktan donmak üzere buldukları köpek yavrusunu kalp masajıyla hayata bağladı.Gömeç İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Mizgin Deveci, Mihrimah Şimal Demir ve Yiğit Hacıoğlu, okul b...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü haberi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çocuklar soğuktan donmak üzere buldukları köpek yavrusunu kalp masajıyla hayata bağladı.

Gömeç İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Mizgin Deveci, Mihrimah Şimal Demir ve Yiğit Hacıoğlu, okul bahçesinde soğuktan etkilenen yeni doğmuş bir köpek yavrusu buldu.

Köpeğin nefes almadığını fark eden çocuklar, kalp masajı yapmaya başladı.

Yeniden nefes almaya başlayan yavru köpeği besleyen çocuklar, daha sonra veterinere götürdü.

Veteriner Hekim Abdullah Yılmaz, köpeğin soğuk hava nedeniyle şok yaşadığını belirterek, gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

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