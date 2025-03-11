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Balıkesir’de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi haberi
Balıkesir’de “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında lavanta fidesi dikimi gerçekleştirildi haberi
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Kocaeli’de kendisini tabancayla kazara vuran kadın hastaneye kaldırıldı haberi
Sakarya’da 1619 bungalovun turizm ruhsatı iptal edildi haberi
Sakarya’da üniversite öğrencileri ramazanda yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor haberi
Bağcılar’da binada çıkan yangında bir kişi öldü haberi
Enuygun’dan ramazanda seyahat edilebilecek rota önerileri haberi
Bilecik’te kaçak tütün ve parfüm operasyonu haberi
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Balıkesir’de deprem tatbikatı yapıldı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Deprem Haftası dolayısıyla Kentsel Arama Kurtarma ekipleri tarafından uygulama eğitimi gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Şehit İtfaiye Eri Kamil Çağlar Eğitim Merkezi’nde düzenle...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de deprem tatbikatı yapıldı haberi

Balıkesir'de Deprem Haftası dolayısıyla Kentsel Arama Kurtarma ekipleri tarafından uygulama eğitimi gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Şehit İtfaiye Eri Kamil Çağlar Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitimlere, itfaiye, AFAD, emniyet, jandarma ve UMKE ekipleri katıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da inceleme yaptığı alanda ekipler, beraber hareket edebilme becerisi kazanma ve koordinasyonu sağlamak amacıyla birlikte tatbikat gerçekleştirdi.

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