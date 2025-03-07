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Bursa’da ehliyetsiz sürücünün de karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’ndan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” konseri haberi
İstanbul’da trafikte makas atan ve bir sürücüyü silahla tehdit eden şüpheli yakalandı haberi
Üsküdar’da Kent Lokantası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi açıldı haberi
Sakarya’da düzenlenen panelde bağımlılıkla mücadele ele alındı haberi
Avcılar’da trafikte yol verme tartışmasında sürücüyü tehdit eden kişi yakalandı haberi
Kocaeli’de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de tabancanın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
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Balıkesir’de deprem tatbikatı yapıldı haberi

BALIKESİR (AA)- Balıkesir'de Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.Öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla Karesi ilçesi Çiğdem Batubey Ortaokulunda geniş çaplı bir senaryolu ve ihbarlı deprem tatbikatı yapıldı.AFAD, ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de deprem tatbikatı yapıldı haberi

BALIKESİR (AA)- Balıkesir'de Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla Karesi ilçesi Çiğdem Batubey Ortaokulunda geniş çaplı bir senaryolu ve ihbarlı deprem tatbikatı yapıldı.

AFAD, Balıkesir MEB AKUB, İtfaiye ve UMKE ekiplerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen tatbikatta, öğrencilerin deprem anındaki davranışlarını doğru bir şekilde sergilemelerine ve güvenli tahliye yöntemlerini öğrenmelerine olanak sağlandı.

Etkinliğe Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü de katıldı.

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