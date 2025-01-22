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Balıkesir’de hafriyat kamyonu kara yolunda oluşan çukura düştü haberi
Tekirdağ’da bir okul elektriğini güneşten sağlıyor haberi
Karmod, Bodrum’da otel çalışanları için lojman inşa etti haberi
Bakırköy’de özel liseye isabet eden mermilerle ilgili polis çalışma başlattı haberi
Bilecik’te “7 Bölge 7 Köy Okulu” projesi çocukların yüzünü güldürüyor haberi
İpsala Sınır Kapısı’nda antika niteliği taşıyan çok sayıda eşya ele geçirildi haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale Boğaz hattındaki seferler yeniden başladı haberi
Kağıthane’de kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Assos’ta 2200 yıllık mozaik ve 1800 yıllık anıt mezar bulundu haberi
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Balıkesir’de hafriyat kamyonu kara yolunda oluşan çukura düştü haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de hafriyat kamyonu kara yolunda oluşan çukura düştü haberi

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'in Edremit ilçesinde, isale boru hattının patlaması sonucu oluşan çukura düşen hafriyat kamyonu vinçle çıkarıldı.

İ.Ö. idaresindeki 26 VF 908 plakalı hafriyat kamyonu, Çıkrıkçı Mahallesi Ülkü Yolu'nda seyrederken kanalizasyon isale hattının patlaması sonucu oluşan çukura düştü.

Olay fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri sevk edildi.

Devrilen hafriyat kamyonu, vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

Ekipler, güvenlik nedeniyle yolun bir şeridini trafiğe kapattı.

Edremit Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu isale hattının daha önce Edremit Çayı'na döküldüğü ve yaklaşık 1 hafta önce BASKİ yetkililerince hattın yönünün değiştirilerek, Ülkü Yolu'nun altından geçen yağmur suyu giderlerine verilmesi sonucu yolun çöktüğü belirtildi.

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