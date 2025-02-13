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Balıkesir’de hırsızlıktan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
Kırklareli’nde sosyal medyadan silah görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı haberi
Bilecik Valisi Aygöl’den anaokulu ve tır parkı çalışmalarını inceledi haberi
İstanbul’da 11. Kadın Direktörler Konferansı düzenlendi haberi
Yetim Vakfı ramazanda 28 ülkeye yardım ulaştıracak haberi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Edirne’de kandil simidi dağıttı haberi
Yalova’da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi haberi
Bahçelievler’de mahalle muhtarı tarafından silahla öldürülen emlakçı son yolculuğuna uğurlandı haberi
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Balıkesir’de hırsızlıktan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari kadın hükümlü yakalandı.Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlıktan 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bul...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de hırsızlıktan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari kadın hükümlü yakalandı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlıktan 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A'nın Avcılar Mahallesi'ne zeytin satmaya geleceği bilgisine ulaşıldı.

Mahallede gerekli önlemleri alan jandarma ekipleri, firari hükümlüyü yakaladı.

Z.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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