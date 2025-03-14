Balıkesir’de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinin temizlik personelini taşıyan Abdullah S. (22) idaresindeki 10 S 00531 plakalı servis minibüsü, Maltepe Mahallesi Akçay Sokak kavşağında Enes Ç. (24) yönetimindeki 10 Y 8730 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile servis aracında bulunan Muazzez K. (53), Fatma K. (39), Feriha Ç. (60), Şükran Ö. (30) ve Ayşe E. (56) yaralandı.
Ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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