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Bilecik’te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de kaza yapan hafif ticari araç ulaşımı aksattı haberi
Sakarya’da mobilyacılar çarşısında çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Kocaeli’de inşattan düşen işçi ağır yaralandı haberi
Kırklareli’nde DSİ yatırımlarıyla 66 bin 930 dekar tarım arazisi suya kavuştu haberi
Bursa’da tarım lisesinin öğrencileri yetiştirdikleri ürünlerle iftar sofraları kuruyor haberi
Bilecik Valisi Aygöl, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi
Sakarya’da şarampole devrilen otomobilde mahsur kalan sürücü kurtarıldı haberi
Edirne’de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi
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Balıkesir’de lise öğrencilerine “Mavi Vatan”ın önemi anlatıldı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde lise öğrencilerine "Mavi Vatan" önemine ilişkin ders verildi.Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Sahil Güvenlik Kuzey Ege Komutanlığı personeli Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Kayacık ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de lise öğrencilerine “Mavi Vatan”ın önemi anlatıldı haberi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde lise öğrencilerine “Mavi Vatan” önemine ilişkin ders verildi.

Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Sahil Güvenlik Kuzey Ege Komutanlığı personeli Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Kayacık tarafından verilen eğitimde Türkiye’nin denizlerdeki stratejik konumu, sahil güvenliğinin önemi ve denizcilikte sürdürülebilirlik gibi konularındaki bilgiler öğrencilere aktarıldı.

Denizcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve gelecekte denizcilik alanında kariyer yapmak isteyenlere rehberlik etmeyi amaçlayan eğitim, interaktif anlatımlar ve görsel materyallerle desteklendi.

Okul müdürü Abdulaziz Yük, öğrencilerle izlediği eğitimin ardından Volkan Kayacık'a çiçek takdim etti.

Yük, bu tip sosyal farkındalık eğitimlerinin süreceğini söyledi.

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