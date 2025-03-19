Balıkesir’de lise öğrencilerine “Mavi Vatan”ın önemi anlatıldı haberi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde lise öğrencilerine “Mavi Vatan” önemine ilişkin ders verildi.

Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Sahil Güvenlik Kuzey Ege Komutanlığı personeli Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Kayacık tarafından verilen eğitimde Türkiye’nin denizlerdeki stratejik konumu, sahil güvenliğinin önemi ve denizcilikte sürdürülebilirlik gibi konularındaki bilgiler öğrencilere aktarıldı.

Denizcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve gelecekte denizcilik alanında kariyer yapmak isteyenlere rehberlik etmeyi amaçlayan eğitim, interaktif anlatımlar ve görsel materyallerle desteklendi.

Okul müdürü Abdulaziz Yük, öğrencilerle izlediği eğitimin ardından Volkan Kayacık'a çiçek takdim etti.

Yük, bu tip sosyal farkındalık eğitimlerinin süreceğini söyledi.