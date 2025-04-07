HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Balıkesir’de okul servisleri denetlendi haberi

Balıkesir’de okul servisleri denetlendi haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma trafik ekiplerince okul servisleri denetlendi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 126 okul servisi denetlendi, 3 okul servisinin sürücüsüne toplam 6 bin 501 lira ceza kesildi.Aynı zamanda öğrencil...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de okul servisleri denetlendi haberi

Balıkesir'de jandarma trafik ekiplerince okul servisleri denetlendi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 126 okul servisi denetlendi, 3 okul servisinin sürücüsüne toplam 6 bin 501 lira ceza kesildi.

Aynı zamanda öğrencilere yönelik okul geçidini kullanma, emniyet kemerinin önemi ve yaya yürüyüş kuralları konusunda trafik güvenliği eğitimi verildi.

Jandarma asayiş timlerince de okul ve yurtlarının yakın çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada, 139 umuma açık yer denetlendi, 3 bin 190 kişinin GBT'sine bakıldı, 910 araç kontrol edildi.

İlgili Haberler

Edirne İl Genel Meclisinin nisan ayı toplantıları başladı haberi
Yerel
7 Nisan 2025, 17:44

Edirne İl Genel Meclisinin nisan ayı toplantıları başladı haberi

Tekirdağ’da iki katlı metruk ahşap bina yağışın etkisiyle çöktü haberi
Yerel
7 Nisan 2025, 17:44

Tekirdağ’da iki katlı metruk ahşap bina yağışın etkisiyle çöktü haberi

Edirne’de toplu ulaşıma zam haberi
Yerel
7 Nisan 2025, 17:34

Edirne’de toplu ulaşıma zam haberi

Balıkesir’de 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
7 Nisan 2025, 17:34

Balıkesir’de 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi

İstanbul’da telefonda dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı haberi
Yerel
7 Nisan 2025, 17:24

İstanbul’da telefonda dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı haberi

İstanbul’da polis ve ortaokul öğrencileri huzurevinde konser verdi haberi
Yerel
7 Nisan 2025, 17:14

İstanbul’da polis ve ortaokul öğrencileri huzurevinde konser verdi haberi

Kocaeli’de gıda zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler görüşüldü haberi Kocaeli’de gıda zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler görüşüldü haberi Sakarya’da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti haberi Sakarya’da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti haberi