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Kırklareli’nden kısa kısa
Kırklareli’nde Kriz Uyum Merkezi Kıymetlendirme Toplantısı yapıldı
Balıkesir’de personel servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı
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Balıkesir’de personel servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Balıkesir’de personel servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.D. idaresindeki 10 S 29088 plakalı işçi midibüsü, Gönen-Bandırma kara yolunun Taştepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan 25 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen devlet hastanelerine kaldırılan işçilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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