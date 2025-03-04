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Balıkesir’de teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince ambulansa teslim edildi haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de özel bir teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından ambulansa teslim edildi.Burhaniye ilçesi açıklarında seyir halindeki özel bir teknede bir kişi rahatsızlandı. Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi&#...