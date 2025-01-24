SON DAKİKA
KLÜ Rektörü Şengörür’e ziyaret haberi
Balıkesir’de turizm güvenliği için çalışmalar başlatıldı haberi
Esenyut’ta “asayiş ve dar alan uygulaması” yapıldı haberi
Edirne ve Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi
Tuzla’da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da 25 ton sahte deterjan ele geçirildi haberi
Balıkesir’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü haberi
Kocaeli’de kontrolden çıkan tırın kamyonet ve otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı haberi
Edirne’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi
Çanakkale’de 104 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı haberi
KLÜ Rektörü Şengörür’e ziyaret haberi
Balıkesir’de turizm güvenliği için çalışmalar başlatıldı haberi
Esenyut’ta “asayiş ve dar alan uygulaması” yapıldı haberi
Edirne ve Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi
Tuzla’da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da 25 ton sahte deterjan ele geçirildi haberi
Balıkesir’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü haberi
Kocaeli’de kontrolden çıkan tırın kamyonet ve otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı haberi
Edirne’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi
Çanakkale’de 104 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Balıkesir’de turizm güvenliği için çalışmalar başlatıldı haberi

Balıkesir’de turizm güvenliği için çalışmalar başlatıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de turizm güvenliği için çalışmalar başlatıldı haberi

BALIKESİR (AA) – Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentte turizm güvenliği için seferberlik başlatıldığını bildirdi

Akın, yaptığı açıklamada, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Balıkesir'in uzun bir sahil hattına sahip olduğunu hatırlatan Akın, şunları kaydetti:

“Çok sayıda otellerimiz ve turistik tesislerimiz var. Belediye başkanı seçildiğim dönemde ilk verdiğim talimatlardan biri, otellerin bu konulardaki aldıkları tedbirlerin incelenmesine yönelikti. Bu konuda önümüzdeki süreçte de ruhsat almak isteyen otel ve konaklama tesislerine ait başvuruları çok iyi değerlendiriyoruz. Çünkü yeni verilecek ruhsatlarda itfaiyemizin sorumluluğu da var. Zira yangın merdivenleri başta olmak üzere olması gereken kurallara harfiyen uygulanabilmesi için yetkili arkadaşlarımızı devamlı uyarıyoruz. Tabi aynı zamanda kontrol, denetim gibi mekanizmaların da kusursuz olarak sağlanması çok önemli. Bu konuyla ilgili de tüm ekip arkadaşlarıma bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte titizlikle çalışıyoruz.”

Akın, turizm sezonunun yaklaştığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm otellerde kapsamlı bir denetim süreci başlattık. Geçmişe dönük tarama yapılması konusunda da talimat verdim. Yetkili arkadaşlarım, bizim bu süreçte belediye olarak turistik tesislerimize verdiğimiz belgelerde herhangi bir sorunun olmadığını söyledi. Ama ben yine de geçmişe yönelik taramaların yapılmasına ait kontrollerin hassasiyetle yapılması talimatını verdim. Bu konuda hem geçmişe yönelik, hem de bundan sonra yapacağımız çalışmalarda bu konularda çok ama çok sıkı takip halindeyiz.”

Otel

İlgili Haberler

MÜSİAD Tekirdağ Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 18:20

MÜSİAD Tekirdağ Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı haberi

Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitiren Güngör ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 17:40

Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitiren Güngör ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi

Teknik direktör Ersin Aka’nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 17:36

Teknik direktör Ersin Aka’nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı haberi

Edremit Devlet Hastanesinde “mesai dışı poliklinik” uygulaması başlıyor haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 17:20

Edremit Devlet Hastanesinde “mesai dışı poliklinik” uygulaması başlıyor haberi

Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Bursa’da defnedildi haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 17:16

Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Bursa’da defnedildi haberi

Çanakkale’de balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla birlikte düşen kişi yaralandı haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 16:44

Çanakkale’de balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla birlikte düşen kişi yaralandı haberi

Konaklama imkanı bulunan 16 kayak merkezinin 3’ünde itfaiye ekibi görev yapıyor haberi Konaklama imkanı bulunan 16 kayak merkezinin 3’ünde itfaiye ekibi görev yapıyor haberi Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi haberi Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi haberi