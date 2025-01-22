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Balıkesir’de üniversite öğrencileri gastronomideki yabancı terimleri Türkçeleştiriyor haberi
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Tekirdağ’da bir okul elektriğini güneşten sağlıyor haberi
Karmod, Bodrum’da otel çalışanları için lojman inşa etti haberi
Bakırköy’de özel liseye isabet eden mermilerle ilgili polis çalışma başlattı haberi
Bilecik’te “7 Bölge 7 Köy Okulu” projesi çocukların yüzünü güldürüyor haberi
İpsala Sınır Kapısı’nda antika niteliği taşıyan çok sayıda eşya ele geçirildi haberi
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Balıkesir’de üniversite öğrencileri gastronomideki yabancı terimleri Türkçeleştiriyor haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de üniversite öğrencileri gastronomideki yabancı terimleri Türkçeleştiriyor haberi

BALIKESİR (AA) – Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde (BUBFA) gastronomi alanında sıkça karşılaşılan yabancı terimlerin Türkçeye kazandırılması amacıyla proje başlatıldı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın verdiği “Takım Çalışması” dersi kapsamında, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Mehmetcan Özkasap, Sinem Tosunoğlu, Kadir Burak Ayhan, Hasan Kaan Bogoçlu, Beyaz Hatun Duvan ve Melis Göker tarafından yürütülen “Gastronomi Sözlüğü” adlı proje, yiyecek-içecek sektöründe kullanılan yabancı terimlerin Türkçeleştirilmesi hedefiyle hayata geçirildi.

Gastronomi alanındaki uluslararası terimlerin Türkçe karşılıklarıyla açıklanarak daha geniş bir kitleye ulaşılması amaçlanan projeyle mutfakta kullanılan tekniklerden doğrama şekillerine, pişirme yöntemlerinden, malzeme isimlerine kadar pek çok yabancı kelime, Türkçeye kazandırıldı.

Öğrenciler, dünya mutfaklarında sıkça karşılaşılan terimleri araştırarak, bu terimlerin Türkçeye en uygun şekilde çevrilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Proje hakkındaki görüşlerine yer verilen İlban, yabancı terimlerin Türkçeleştirilmesinin, gençlerin gastronomiye olan ilgisini artıracağını belirtti.

Ayrıca, “Gastronomi Sözlüğü” ile Türkçenin mutfak dünyasında daha etkin kullanılmasına katkı sunacağını belirten İlban, “Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, bu projeyle gastronomi alanındaki yabancı kelimeleri Türkçeye kazandırarak, dilimizin ve kültürümüzün korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor.” ifadelerini kullandı.

Gastronomi
Yabancı

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