Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimince uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda, 505 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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