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Çanakkale’de 240 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Mudanya’da deprem panelleri düzenlendi haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Üretimi artırılan Çallıdere balının ihraç edilmesi hedefleniyor haberi
Bursa’da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı haberi
“Golden Horn Brass” grubu Bursa’da konser verdi haberi
Bursa’da “Zonguldak Hasret Gecesi” düzenlendi haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari ile görüştü haberi
Edirne’de pansiyonlarda yapılan denetimde 10 düzensiz göçmen yakalandı haberi
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Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimince uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik op...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimince uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 505 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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