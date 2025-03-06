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Edirne Eski Cami’de “kılıçla hutbe” geleneği asırlardır sürüyor haberi
TEMSA, yapay zeka alanında yenilikçi çözümler geliştiren “ZEKI” platformuna üye oldu haberi
İspanya’dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Tekirdağ’da mola verdi haberi
“Jinekolojik hastalıklar kalp hastalığı riskini artırabilir” uyarısı haberi
Usta öğretici anne ve kızı, Balkan mirası Karacakılavuz dokumasını kadınlara öğretiyor haberi
Kültürel miras taşıyıcısı 76 yaşındaki kadın yaptığı eserlerle evini müzeye dönüştürdü haberi
Gelibolu’daki öğrencilere deprem eğitimi ve tatbikatı haberi
Bursa’da “sazan sarmalı” yöntemiyle dolandırıldığını öne süren kişi savcılığa başvurdu haberi
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Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı haberi
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Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında Edremit, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde uyuşturucu ti...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı haberi

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında Edremit, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin önceden belirlediği adreslere yaptığı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 105 sentetik uyuşturucu hap, 104 gram sentetik uyuşturucu madde, 40 kök Hint keneviri, 7 gram esrar, tabanca, şarjör, 4 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği düşünülen 13 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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