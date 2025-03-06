Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı haberi

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında Edremit, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin önceden belirlediği adreslere yaptığı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 105 sentetik uyuşturucu hap, 104 gram sentetik uyuşturucu madde, 40 kök Hint keneviri, 7 gram esrar, tabanca, şarjör, 4 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği düşünülen 13 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.