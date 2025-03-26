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Balıkesir’de yakalanan 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Yurt dışına kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu 5 d...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de yakalanan 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı haberi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakalayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kişilerin geçişlerini sağladığı öne sürülen C.Ş'yi gözaltına aldı.

Çalışmayı genişleten ekipler, C.Ş'ye göçmen kaçakçılığı konusunda yardım ettiği değerlendirilen E.S.T. (21), B.K. (23), F.G. (19) ve K.K.Ş'yi de (17) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ş, E.S.T. ve B.K. tutuklanırken, F.G. ve K.K.Ş. serbest bırakıldı.

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