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Bursa’da “Ümmet İftarı” programı düzenlendi haberi
Beyoğlu’nda asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı haberi
“Sokaklar Bizim 3×3 Basketbol Turnuvası” Bilecik’te yapıldı haberi
Yeşilay Balıkesir Şubesi “Biz senin için buradayız” standı açarak farkındalık oluşturdu haberi
İstanbul’da “Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi” düzenlendi haberi
İstanbul Valisi Gül’den sanatçı Edip Akbayram’ın ailesine taziye ziyareti haberi
Balıkesir’de parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli İstanbul’da yakalandı haberi
Bursa’da bir kişi kazara kendini vurdu haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı’nda konuştu: (1) haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı’nda konuştu: haberi
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Balıkesir’de “Yurdumun Türküleri” konseri gerçekleştirildi haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Türk Halk Müziği Anadolu'dan Sesler Korosu'nun düzenlediği "Yurdumun Türküleri" adlı konser ilgi gördü.Emekli müzik öğretmeni Namık Aslan'ın şefliğini üstlendiği ücretsiz konser, Ayva...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de “Yurdumun Türküleri” konseri gerçekleştirildi haberi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Türk Halk Müziği Anadolu'dan Sesler Korosu'nun düzenlediği “Yurdumun Türküleri” adlı konser ilgi gördü.

Emekli müzik öğretmeni Namık Aslan'ın şefliğini üstlendiği ücretsiz konser, Ayvalık Belediyesine ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Türkülerin seslendirildiği konser sonunda dinleyiciler, sanatçıları alkışladı.

Şef Namık Aslan, Anadolu'nun dört bir yöresine ait türküleri Ayvalıklı müzikseverlerle paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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