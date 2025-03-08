Balıkesir’de “Yurdumun Türküleri” konseri gerçekleştirildi haberi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Türk Halk Müziği Anadolu'dan Sesler Korosu'nun düzenlediği “Yurdumun Türküleri” adlı konser ilgi gördü.
Emekli müzik öğretmeni Namık Aslan'ın şefliğini üstlendiği ücretsiz konser, Ayvalık Belediyesine ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Türkülerin seslendirildiği konser sonunda dinleyiciler, sanatçıları alkışladı.
Şef Namık Aslan, Anadolu'nun dört bir yöresine ait türküleri Ayvalıklı müzikseverlerle paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “TRT Belgesel’de Yenilik Mevsimi” tanıtım programında konuştu: haberi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün geleneksel iftar programı düzenlendi haberi
Organize suç örgütüne yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli tutuklandı haberi