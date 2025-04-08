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Başakşehir-Kayaşehir metro hattında 2 yılda 22 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi haberi

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: - "5 istasyondan oluşan hat sayesinde Metrokent İstasyonu'nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattıyla Kayaşehir İstasyonu'nda da Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosuyla entegrasyonu sağladık"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Başakşehir-Kayaşehir metro hattında 2 yılda 22 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi haberi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattıyla 2 yılda 22 milyon 100 bin yolcu taşındığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu hattın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Nisan 2023'te hizmete alındığını anımsattı.

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattının 6,2 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, “Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı 2 yılda 22 milyon 100 bin yolcuya hizmet verdi. Kayaşehir, Toplu Konutlar, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Onurkent ve Metrokent olmak üzere 5 istasyondan oluşan hat sayesinde Metrokent İstasyonu'nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattıyla, Kayaşehir İstasyonu'nda da Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosuyla entegrasyonu sağladık.” değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, hattın işletmeye alınmasıyla, kent merkezi ile başta Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir'deki yoğun nüfusa sahip toplu konutlar arasında hızlı ulaşım sağladıklarına dikkati çekerek, hat sayesinde vatandaşların, Kayaşehir-Mahmutbey güzergahında 20 dakikada, Metrokent-Özgürlük Meydanı (Bakırköy) güzergahında 29 dakikada, Başakşehir'deki Metrokent istasyonu ve İstanbul Havalimanı arasında 24 dakikada, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy (Kirazlı) güzergahında da 23 dakikada seyahat edebildiğini belirtti.

– Bakanlık İstanbul'da 161,8 kilometre hattı hizmete aldı

Bakanlığın İstanbul'da devreye aldığı hatlara ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar İstanbul'da Marmaray, Levent-Hisarüstü, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi metrolarını, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ni, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı hatlarını hizmete aldık. Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimiyle Bakanlık olarak İstanbul'da hizmete aldığımız hat uzunluğu 161,8 kilometreye ulaştı.”

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