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Başakşehir’de İETT otobüsü duvara çarptı, 5 kişi yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İkitelli OSB Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde seyreden 78C hat numaralı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiye...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Başakşehir’de İETT otobüsü duvara çarptı, 5 kişi yaralandı haberi

Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İkitelli OSB Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde seyreden 78C hat numaralı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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