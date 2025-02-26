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Başakşehir’de “Şehitlere Dua Ümmete Nida” programı düzenlendi haberi
Çanakkale’de yat limanına giren 150 kilogramlık caretta caretta kurtarıldı haberi
Tekirdağ’da kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri durduruldu haberi
Bilecik’te toplu ulaşımda elektronik kart kullanılacak haberi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli’nde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı: haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de camide çıkan yangın hasara yol açtı haberi
Tekirdağ’da firari hükümlü yakalandı haberi
Trakya Üniversitesi’nde “Sezai Karakoç: Bir Ustanın Doğuşu” paneli düzenlendi haberi
“Sakarya’nın Yaşayan Kültürel Mirası” paneli düzenlendi haberi
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Başakşehir’de “Şehitlere Dua Ümmete Nida” programı düzenlendi haberi

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, İstanbul Müftülüğü İl Göç Koordinatörlüğü koordinesinde düzenlenen "Şehitlere Dua Ümmete Nida" programı yapıldı. Emin Saraç Kültür Merkezi'ndeki program, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer'...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Başakşehir’de “Şehitlere Dua Ümmete Nida” programı düzenlendi haberi

Başakşehir'de, İstanbul Müftülüğü İl Göç Koordinatörlüğü koordinesinde düzenlenen “Şehitlere Dua Ümmete Nida” programı yapıldı.

Emin Saraç Kültür Merkezi'ndeki program, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Çocukların tiyatro gösterisi sunduğu programda, Kur'an-ı Kerim'i hatmeden 220 hafıza ödülleri takdim edildi.

Hafızların hatim duasını Başakşehir Müftüsü Feyyaz İdin yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan, buradaki konuşmasında, organizasyona çok sayıda kişinin katılıp destek verdiğini belirterek, “Ben hepsini tebrik ediyorum. Cenabıhak yapmış oldukları bütün bu hayırlarını, bu gayretlerini hepsi için cennet azığı eylesin inşallah.” dedi.

Demirhan, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, yaşamaya ve onu konuşmaya dünden daha fazla ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “İşte böylesi bir ortamda, böylesi bir organizasyonla bir araya gelmiş olmak, bu faaliyeti gerçekleştirmiş olmak hakikaten çok kıymetli olsa gerektir.” ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an-ı Kerim'e hizmet noktasında birçok etkinlik ve faaliyetleri olduğunu belirten Demirhan, “Göç ve manevi destek hizmetleri olarak, daire olarak da bu noktada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ama birçok göçmen kardeşimizin, mülteci kardeşlerimizin, dünyanın değişik yerlerinden değişik vesilelerle ülkemize gelen ve ülkemizde halen ikamet eden kardeşlerimizin böyle bir organizasyonda yer alması sosyal uyuma da çok ciddi katkı sağlayacaktır. Bunun için de heyecanlıyız.” diye konuştu.

Programa, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu ile İstanbul İl Göç Koordinatörü Selçuk Kiraz da katıldı.

Göç

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