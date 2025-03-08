Bayrampaşa’da iş yeri müdürünü yaralayan şüpheli yakalandı haberi

İstanbul Bayrampaşa'da iş yeri müdürünü bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Terazidere Mahallesi'ndeki iş yerinde çalışan S.A, dün şirkette müdür olarak görev yapan G.A'yı vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan G.A. hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, G.A. ile S.A. arasında daha önce tartışma yaşandığı belirlendi.

Fatih'te yakalanan şüpheli S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.