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Bilecik’te öğrenciler karnelerini aldı
Çanakkale’de geleceğin gemi inşa uzmanı olacak öğrenciler Avrupa’da deneyim kazanıyor
Çanakkale’de 2024 yılındaki sağlık çalışmaları değerlendirildi
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Erenoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Akın, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Balıkesir Valisi Ustaoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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Bayrampaşa’da iş yerinde sahte içki üreten zanlı gözaltına alındı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bayrampaşa’da iş yerinde sahte içki üreten zanlı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) – Bayrampaşa'da iş yerinde sahte içki üretimi yapan şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen iş yerine dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi.

Şüpheli A.Ç. (64) polis ekiplerince gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada, toplam 7,5 litre sahte içki ve şişe içerisinde malt ibareli viski aroması ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

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