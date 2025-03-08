Bayrampaşa’da makas atan sürücüye para cezası haberi

Bayrampaşa'da, otomobiliyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 253 lira idari para cezası verildi.
Trafik Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Sağmalcılar Viyadük'te bir otomobilin makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Plaka bilgisinden tespit edilerek yakalanan sürücü F.M.Ş'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun “makas atmak”, “yakın takip” ve “saygısızca araç kullanmak” maddelerinden 11 bin 253 lira idari para cezası uygulandı.
Polis merkezine götürülen sürücü hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.
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