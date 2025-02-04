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Bera Holding sürdürülebilir büyüme hedeflerine hız verdi haberi
Trakya’da gübre satışı yapan bayiler denetlendi haberi
Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne’ye ulaştı haberi
Ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına alınması çiftçiyi kuraklık riskine karşı koruyacak haberi
Kırklareli Valisi Turan’dan ziyaretler haberi
Bursa’da 7 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Yalova’da aracında çakar tertibatı bulunan sürücüye 138 bin lira ceza kesildi haberi
Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Sakarya’da Müslüman oldu haberi
Bilecik’te geçen sene düzenlenen 490 operasyonda 124 şüpheli tutuklandı haberi
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Bera Holding sürdürülebilir büyüme hedeflerine hız verdi haberi

- Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin: - "17 bin adet yerli panel tercihi yapılan GES yatırımıyla şirketimiz, Muratlı'daki fabrikasının yıllık tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 40'ını yenilenebilir kaynaklı olarak üretir duruma gelecektir"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bera Holding sürdürülebilir büyüme hedeflerine hız verdi haberi

Bera Holding, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bera Holding iştiraki Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. AŞ, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 100 bin metrekare alana kurulan 9,86 megavat pik gücündeki güneş enerji santralini (GES) devreye aldı.

4 milyon 50 bin dolar yatırımla hayata geçirilen tesisin kabul işlemleri tamamlanarak elektrik üretimine başlandı. Tesisin yıllık yaklaşık 13 bin ile 15 bin megavatsaat güneş enerjisinden elektrik üretmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, grup şirketlerinin sürdürülebilir gelecek açısından “Sorumlu Büyüme” vizyonları doğrultusunda tüm işletmelerindeki enerji tüketimlerini yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefi doğrultusunda önemli adımlar attığını belirtti.

Şahin, devreye alınan Muratlı Karton GES projesiyle bünyelerindeki en büyük üretim kapasitesini hayata geçirdiklerini aktararak, “17 bin adet yerli panel tercihi yapılan GES yatırımıyla şirketimiz, Muratlı'daki fabrikasının yıllık tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 40'ını yenilenebilir kaynaklı olarak üretir duruma gelecektir. Ayrıca burada üretilecek elektrikle yaklaşık 1200 ağacın karbondioksit tüketimine eşdeğer tutarda 8 bin 500 ton karbon salınımının engellenmesi hedeflenmektedir.” ifadelerini kullandı.

Mevcut durum itibariyle toplamda 44 megavatlık gücünde çağrı mektubuna ilişkin olarak 21 megavatlık kısmının devreye alındığını ifade eden Şahin, bugüne kadar yaklaşık 12 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini anlattı.

Şahin, “Bu yatırımla devreye aldığımız tesislerde yıllık 30 bin megavatsaat elektrik üretimi yenilenebilir kaynaktan gerçekleştirilerek, 20 bin ton karbondioksit salınımının önüne geçmiş olacağız. Sanayide yeşil dönüşüm hedefi için sorumlu ve iyi şirket olma bilinci ile insan ve çevreye saygılı, topluma sürdürülebilir bir Holding olarak yeşil enerji yatırımlarımıza devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, kısa zamanda Holdingin diğer GES tesislerini de devreye almayı planladıklarının bilgisini paylaştı.

Gruba bağlı Adaçal Endüstriyel Mineraller AŞ'ye ait Uşak ili Eşme ilçesindeki arazide 6000 kW büyüklüğündeki güneş enerjisi santralinin kesin kabulü kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Holding, en son 9 Ekim 2024'de Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde 40 bin metrekare alana kurulan 3,6 megavat pik gücündeki güneş enerji santrali (GES) tesislerini devreye aldı. 27 Ocak'ta Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün (YEKA GES-2024 Yarışması) Karaman GES (200 MW) ve Kütahya GES (40 MW) ihale yarışmalarına başvuru yapıldı.

Devreye
Enerji
Ges
Megavat
Yatırım

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