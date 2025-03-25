Beyoğlu’nda çöpleri yakan kişi 4 katlı binada yangına neden oldu haberi

Beyoğlu'nda yol kenarındaki çöplere kibrit atan kişinin 4 katlı binada yangına neden olması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak'ta yürüyen şapkalı ve sırt çantalı bir kişi, sigarasını yaktıktan sonra elinde bulunan kibriti 4 katlı binanın önünde bulunan eski çekyat ve tahta parçalarının da bulunduğu çöplerin içerisine attı.

Çöpte başlayan yangın, binanın yan cephe izolasyonlarına sıçradı. Alevler binanın çatısına kadar ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu binada hasar oluştu.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde sigarasını yakan şüphelinin, elindeki kibriti çöpün bulunduğu alana doğru attıktan sonra yoluna devam ettiği, bir süre sonra ise yangının büyüdüğü görülüyor.