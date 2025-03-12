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Yalova’da kadın girişimcinin ürettiği yatlar 4 ülkeye ihraç ediliyor haberi
Koçtaş Ankamall mağazasını yeniledi haberi
Ümraniye’de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda yangın çıktı haberi
MDTistanbul, yenilenmiş içeriğiyle “Dans Adrenalin”i sahneledi haberi
Tersane bakımına götürülen tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçirildi haberi
Balıkesir’de yöresel ürünler köylü pazarı kuruluyor haberi
Balıkesir’de kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı etkinlikleri Çimenlik Kalesi’ndeki törenle başladı haberi
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Beyoğlu’nda kuyumcudan altın taç çalan zanlı yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın tacı çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 Mart'ta Kasımpaşa Mahallesi Yeni Bülent Demir Caddesi'ndek...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beyoğlu’nda kuyumcudan altın taç çalan zanlı yakalandı haberi

Beyoğlu'nda bir kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın tacı çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 Mart'ta Kasımpaşa Mahallesi Yeni Bülent Demir Caddesi'ndeki bir kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın tacın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının Firdevs Ç. olduğunu belirledi.

Zanlının evine düzenlenen baskında, taş süslemeli altın taç ele geçirildi. Gözaltına alınan Firdevs Ç, Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Şüphelinin, daha önce erkek arkadaşıyla gittikleri kuyumcuda altın tacı beğendikleri, erkek arkadaşının parasının yetmediği için üzüldüğü, bu nedenle hırsızlığı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin, elinde incelediği altın tacın fotoğrafını çekmesi, sonrasında da iş yerinden çıkarak kaçması ve kuyumcunun sahibinin de arkasından koşması yer alıyor.

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