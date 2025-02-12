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Kırklareli’nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı haberi
Bilecik Belediyesi “Anne taksi” uygulamasını başlattı haberi
İBB Meclisinde bazı taşınmazların tahsis uzatma teklifleri görüşüldü haberi
Ayvalık’ta Sanat Derneği’nde yeni yönetim seçildi haberi
Edirne Valisi Sezer, Uzunköprü ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi haberi
Kırklareli’nde askeri bando konser verdi haberi
Bilecik’te kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi haberi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı yapıldı haberi
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Bilecik Belediyesi “Anne taksi” uygulamasını başlattı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesince, anne adaylarının doğum ve sonrasındaki 6 aylık süreçte ücretsiz yararlanabilecekleri "Anne taksi" uygulaması başlatıldı.Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlamında yeni bir...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik Belediyesi “Anne taksi” uygulamasını başlattı haberi

Bilecik Belediyesince, anne adaylarının doğum ve sonrasındaki 6 aylık süreçte ücretsiz yararlanabilecekleri “Anne taksi” uygulaması başlatıldı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlamında yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade ederek, anne adaylarının hizmetten en iyi şekilde faydalanabileceğini söyledi.

Örnek bir hizmeti vatandaşlarla buluşturmanın duyduğu memnuniyeti dile getiren Subaşı, şunları kaydetti:

“Bir annenin en kıymetli yolculuğu evladını dünyaya getirme yolculuğudur. Biz de anne adaylarının yanlarında olmak, onların kaygılarını en aza indirmek istiyoruz. Kadınların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve güvenli erişimini sağlamak için 'Anne taksi' uygulaması acil durumlarda hemen annelerimizin yanlarında olacak. Rutin kontrollerde ise randevu sistemiyle hizmet verecek. Çiçeği burnunda annelerimiz doğum yaptıklarında taksimizi arayarak bizlerden hizmet alabileceklerdir. Sevgili anne adayları, bu uygulamayla sizlere sadece bir telefon mesafesinde olacağız.”

Subaşı, uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşların randevu alabileceklerini belirtti.

Anne
Hizmet

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