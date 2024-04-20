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Bilecikli Tır Şoförü Kabinin Üstüne Yuva Yapan Kuş İçin Kontak Kapattı

Bilecik'te bir tır şoförü, kabinin üstüne yuva yapan ve yavruları bulunan kumruyu rahatsız etmemek için 20 gündür aracını hareket ettirmiyor

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Tır şoförü Selman Altıntaş, yola çıkmak üzereyken aracının üstüne bir kuşun yuva yaptığını ve yavrularının bulunduğunu gördü.

Aracı hareket ettirdiğinde anne kumrunun yavrularını bırakacağını düşünen Altıntaş, o günden beri tırı yerinden oynatmadı.

Altıntaş, AA muhabirine, 25 yıldır tır şoförlüğü yaptığını, kendisine ait olan bu araçla genellikle İstanbul’a yük taşıdığını söyledi.

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Bilecik'te bir tır şoförü, kabinin üstüne yuva yapan ve yavruları bulunan kumruyu rahatsız etmemek için 20 gündür aracını hareket ettirmiyor

Kumruyla karşılaşmasını anlatan Altıntaş, “20 gün önce sabah işe gitmek için tırın yanına geldim. Her zaman yaptığım gibi lastikleri ve diğer kontrolleri yaparken, kabinin üzerinde yuva yapmış kuşu gördüm. Korkutmadan baktığımda bir yavru ve yumurta olan yuva vardı. Kumru olduğunu öğrendiğim kuşu ve yavrularının yuvasını yerinden oynatmamaya karar verdim.” diye konuştu.

Tırın kasasının boş olduğunu dile getiren Altıntaş, kuşlar yuvadan uçup gidinceye kadar çalışmayacağını, aracını hareket ettirmeyeceğini sözlerine ekledi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Bilecik

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