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Edirne’nin merkez caddesindeki “sokak sağlıklaştırma” çalışmaları devam ediyor haberi
Bilecik Valisi Aygöl, Sırhoca köyünü ziyaret etti haberi
Kırklareli Valisi Turan’a ziyaretler haberi
Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yıl dönümünde AKOM’da anma töreni düzenlendi haberi
Bilecik’te “2025 Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İl Sağlık Müdürlüğü Yönetici Toplantısı” yapıldı haberi
Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
Kocaeli’de iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı haberi
Büyükçekmece’de lokantadaki palalı kavgada 2 kişi yaralandı haberi
Düzce ve Kocaeli’de kar etkisini artırdı haberi
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Bilecik’te “2025 Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İl Sağlık Müdürlüğü Yönetici Toplantısı” yapıldı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, İl Sağlık Müdürlüğünce "2025 Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İl Sağlık Müdürlüğü Yönetici Toplantısı" düzenlendi.Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ge...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te “2025 Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İl Sağlık Müdürlüğü Yönetici Toplantısı” yapıldı haberi

Bilecik'te, İl Sağlık Müdürlüğünce “2025 Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İl Sağlık Müdürlüğü Yönetici Toplantısı” düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, geçen yıl kentte sağlık alanında hayata geçirilen faaliyetler değerlendirildi.

Bu süreçte elde edilen başarılar ile karşılaşılan zorlukların da masaya yatırıldığı toplantıda, ayrıca bu sene için belirlenen sağlık politikaları, projeler ile hedefler üzerinde duruldu.

Toplantıya katılan yöneticiler, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda 2025'te hayata geçirilmesi planlanan projelerin il genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma noktasında sağlayacağı katkıları ele aldı.

Sağlık

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