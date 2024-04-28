Bilecik’te 8 Yıl 2 Ay Hapsi Kesinleşen Firari Hükümlü Yakalandı

Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş ekipleri, müşterek düzenlediği operasyonda “uyuşturucu madde imal ve ticareti, hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi evinde yakaladı.
Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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