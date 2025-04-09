Bilecik’te araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı haberi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
İhbar üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, yaklaşık 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltın alınan M.Ş, S.K. ve İ.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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