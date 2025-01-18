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Bilecik’te dronla trafik denetiminde 777 araç sürücüsüne işlem yapıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te dronla trafik denetiminde 777 araç sürücüsüne işlem yapıldı

BİLECİK (AA) – Bilecik'te trafik ekiplerince dronla yapılan denetimde 777 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Bozüyük-Eskişehir-Bursa-Sakarya-Kütahya kara yolunda hatalı araç park etmek, hız kurallarına uymamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve tehlikeli şerit değiştirmek ile kırmızı ışıkta geçmek gibi konularda 2 bin 517 aracı denetledi.

Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 777 sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

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