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Konaklama imkanı bulunan 16 kayak merkezinin 3’ünde itfaiye ekibi görev yapıyor haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi haberi
Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliğine, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman seçildi haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Bilecik’te GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı haberi
Binalardaki yangın kaçış koridorlarının dayanıklı malzemelerle dizayn edilmesi tavsiyesi haberi
Emlakçılar mesleklerinin “kirli iş” olarak görülmesinden ve suistimallerden şikayetçi haberi
Bilecik Valisi Aygöl, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü inşaatlarını inceledi haberi
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Bilecik’te GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı haberi

BİLECİK (AA) – Bilecik'te, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen, kentteki güvenlik ve acil durumlara yönelik alınan tedbirler, güncel değerlendirmeler ile koordinasyon çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda, acil durum senaryolarına hazırlık süreci görüşüldü, GAMER'in etkin şekilde işlemesinde kurumlar arası işbirliği ile bilgi paylaşımının önemine vurgu yapıldı.

Toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kaymakamlar, emniyet ve jandarma temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

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