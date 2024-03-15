Bilecik’te Öğrencilere Trafik Dedektifleri Eğitimi Verildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğünce Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu’nda, “Trafik Dedektifleri Projesi” kapsamında trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar konularında öğrenciler bilgilendirildi.
140 öğrencinin farklı günlerde katıldığı eğitimde, güvenli yolculuk için çocukların ve gençlerin duyarlı olmaları istendi.
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