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Bilecik’te Öğrencilere Trafik Dedektifleri Eğitimi Verildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik eğitimler düzenleniyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğünce Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu’nda, “Trafik Dedektifleri Projesi” kapsamında trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar konularında öğrenciler bilgilendirildi.

140 öğrencinin farklı günlerde katıldığı eğitimde, güvenli yolculuk için çocukların ve gençlerin duyarlı olmaları istendi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Bilecik
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Dedektifleri Projesi

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